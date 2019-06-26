Гол игрока за 150 млн и добивание чемпиона мира: "Шахтер" выиграл первый матч под руководством Каштру

В дебютном спарринге на своем сборе в Германии "оранжево-черные" разгромили болгарский "Лудогорец"

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг в рамках подготовки к сезону 2019/2020. На сборе в Германии соперником дончан, которых этим летом вместо перебравшегося в "Рому" Паулу Фонсеки возглавил другой португалец Луиш Каштру, был болгарский "Лудогорец". Поединок команд завершился уверенной победой "горняков" со счетом 3:0.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов

Первый гол уже на 3-й минуте забил Тете – бразилец с клаусулой в 150 млн евро, получив передачу от Мораеса, левой ногой покатил мяч мимо голкипера соперников в дальний угол. На 29-й минуте преимущество "Шахтера" удвоил точным ударом с правой Алан Патрик, которому снова изящно ассистировал Мораес.

А оформил разгром "Лудогорца" на 71-й минуте новоиспеченный чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан, который оказался самым проворным на добивании после удара Тайсона. В итоге – 3:0 в пользу "оранжево-черных" в их дебютном поединке под руководством нового тренера Луиша Каштру.

Смотрите видео голов дончан в спарринге с "Лудогорцем"

Следующий спарринг "Шахтер" проведет 30 июня. Соперником дончан будет другой болгарский клуб – ЦСКА.

Напомним, накануне центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проводит тренировки новый наставник "горняков" Луиш Каштру. Также Кривцов сравнил занятия Каштру с теми, что были при предыдущем коуче – Паулу Фонсеке. "Всем нравится атмосфера на тренировках. Если раньше были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно", – отметил Кривцов.

Ранее мы сообщали, что в чемпионате Украины появилась новая звезда: "Карпаты" усилились экс-игроком "Лацио". Речь о хорватском защитнике Франьо Прце. Ранее 23-летний футболист выступал на родине, а также в Италии и на Кипре. Продолжительность контракта - 3 года.

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