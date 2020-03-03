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Думай, что пишешь: против президента "Интера" возбудили дело и привлекли государственного прокурора

3 марта, 17:49

Елена Павлова

Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А за перенос матчей чемпионата

Федерация футбола Италии возбудила дело против президента миланского "Интера" Стивена Чжана за его оскорбительное высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино. Как сообщает ANSA, для расследования комментариев организация привлекла государственного прокурора Джузеппе Чине. В ближайшее время футбольные чиновники вместе с прокуратурой начнут рассматривать все детали дела.

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Чжан в своем Instagram назвал Даль Пино клоуном и раскритиковал за переносы и отмены матчей элитного дивизиона Италии из-за коронавируса. Напомним, что из-за распространения болезни Серия А перенесла ряд поединков 26-го тура чемпионата, включая мегабитву лидеров турнира "Ювентус" – "Интер". Изначально это поединки должны были состояться 13 мая. Из-за этого на неделю сдвинули дату проведения финала Кубка Италии – на 20 мая. Однако позже появилась информация, что они могут пройти и с 8 по 9 марта.

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К слову,"Ювентус" отказался вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с "Интером".

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президент расследование перенос чемпионат Италии Интер Италия оскорбление

Источник: isport.ua

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