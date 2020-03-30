Два отрицательных теста: титулованный турецкий тренер за неделю излечился от коронавируса

Фатих Терим находился на карантине после томографии и первого анализа

Главный тренер "Галатасарая" и бывший наставник сборной Турции Фатих Терим излечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба больницы Liv Hospital Group, в которую ранее был помещен специалист. Ранее мы писали, что 23 марта турецкий тренер Фатих Терим сдал позитивный тест на коронавирус и попал в руки врачей.

Терим прошел повторный тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался отрицательным. 66-летний специалист был выписан из больницы после первого отрицательного теста и томографии по решению медицинской комиссии. Дома тренер продолжал находиться на карантине, пока его выздоровление не подтвердится.

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Напомним, что Фатих Терим тренирует стамбульский "Галатасарай" с 2017 года. Ранее известный наставник работал в таких клубах, как итальянские "Фиорентина" и "Милан", а также несколько раз возглавлял сборную Турции, которую привел к "бронзе" чемпионата Европы в 2008 году.

Фатих Терим со своей семьей / Фото: Twitter В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Мы также сообщали, что главный тренер "Арсенала" вылечился от коронавируса. Микель Артета сообщил, что больше не чувствует неприятных симптомов.

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 25 тысяч человек из 741 тысячи зараженных. При этом излечилось уже более 156 тысяч. В Турции уже 9 217 людей подхватили коронавирус, из них 131 человека – не смогли спасти.

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