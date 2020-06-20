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"Дьяволы" отметились на всех стадионах Англии: "Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Ливерпуля"

20 июня, 09:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Очередной жертвой "МЮ" стала новая арена "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (1:1) в выездном матче 30-го тура чемпионата Англии. Гости сравняли счет благодаря голу Бруну Фернандеша в концовке встречи. Этот гол стал для "Красных дьяволов" первым на новой арене "шпор", который был открыт в апреле 2019 года.

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Таким образом, "МЮ" смог отличиться на всех 59 стадионах, которые когда-либо принимали матчи английской Премьер-лиги. Ранее подобное достижение покорялось только "Ливерпулю", сообщается на странице Gracenote Live в Twitter.

Ранее мы писали, что имя шикарного стадиона, который пробил брешь в бюджете "Тоттенхэма", продают за 375 миллионов. Но желающих заключить контракт сразу на 15 лет пока не видно.

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Напомним, что накануне матча с "Тоттенхэмом" у звезды "Манчестер Юнайтед" посреди дороги отобрали машину за 380 тысяч долларов. Шикарное авто Поля Погба "Роллс-Ройс" Wraith Black Badge теперь находится на штраф-стоянке. Оказалось, что футболист вовремя не сменил номерной знак своего автомобиля.

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Смотрите, как лондонцы играли в финале последней Лиги чемпионов с "Ливерпулем":

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стадион чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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