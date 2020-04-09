"Дьяволы" присоединились к борьбе против коронавируса

"Манчестер Юнайтед" объявил о своей поддержке Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом. После переговоров с представителями организации клуб решил предоставить НСЗ весь свой автопарк в количестве 16 транспортных средств с водителями-волонтерами. Кстати, мы писали, что в чемпионате Англии приняли шокирующие решение относительно текущего сезона.

Кроме этого домашняя арена "Красных дьяволов" "Олд Траффорд" была включена в резервный список мест с возможностью переоборудования в центры донорства крови, которые могут понадобиться в будущем из-за падения доноров в текущий момент.

Кроме этого, клуб будет поощрять собственных работников, которые добровольно участвуют в помощи НСЗ. Персонал будет продолжать получать зарплату в клубе даже если будет выполнять волонтерские функции в рабочее время.

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Также "МЮ" уже передал организации медицинское оборудование, защитное снаряжение и другие расходные материалы, принадлежащие клубу. А скоропортящиеся продукты в количестве 30 тысяч единиц еды и напитков, находящиеся на складах "Олд Траффорд", были доставлены в продовольственные банки, больницы и другие местные благотворительные организации.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге. Футболисты даже рады отдать 30% доходов – они уже придумали куда.

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