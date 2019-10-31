Джокер с польским паспортом: топ-бомбардир Бундеслиги Левандовский показал свой костюм на Хэллоуин

Голеадор "Баварии" и его жена выбрали образы из нового голливудского триллера

Левандовский - лидер бомбардирской гонки чемпионата Германии / Фото: AFP

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский представил свой костюм на Хэллоуин. Форвард сборной Польши и его жена Анна выбрали себе образы по мотивам нового блокбастера от Warner Bros. и DC Films "Джокер". В голливудском триллере главную роль исполнил Хоакин Феникс, а вот лучший бомбардир чемпиона Германии Левандовский в гриме выглядит не столь устрашающим. Ранее мы писали, что игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА.

"Почему такие серьезные", – подписал свое фото в Instagram Роберт, который в этом сезоне наколотил уже 13 голов в девяти поединках немецкой Бундеслиги, нарвавшись при этом на две желтые карточки. Ранее мы сравнивали жен лучших бомбардиров дня в Лиге чемпионов – Месси и Левандовского. Красотки оказались очень популярны в социальных сетях: на двоих вторые половинки аргентинца и поляка имеют больше 10 миллионов "фанатов".

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Мы также сообщали, что мюнхенская "Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны".

Смотрите также, как Роберт Левандовский забивал в Лиге чемпионов английскому "Тоттенхэму"

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