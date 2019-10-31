Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25
27,76

Джокер с польским паспортом: топ-бомбардир Бундеслиги Левандовский показал свой костюм на Хэллоуин

31 октября, 11:11

Голеадор "Баварии" и его жена выбрали образы из нового голливудского триллера

Левандовский - лидер бомбардирской гонки чемпионата Германии

Левандовский - лидер бомбардирской гонки чемпионата Германии / Фото: AFP

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский представил свой костюм на Хэллоуин. Форвард сборной Польши и его жена Анна выбрали себе образы по мотивам нового блокбастера от Warner Bros. и DC Films "Джокер". В голливудском триллере главную роль исполнил Хоакин Феникс, а вот лучший бомбардир чемпиона Германии Левандовский в гриме выглядит не столь устрашающим. Ранее мы писали, что игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА.

"Почему такие серьезные", – подписал свое фото в Instagram Роберт, который в этом сезоне наколотил уже 13 голов в девяти поединках немецкой Бундеслиги, нарвавшись при этом на две желтые карточки. Ранее мы сравнивали жен лучших бомбардиров дня в Лиге чемпионов – Месси и Левандовского. Красотки оказались очень популярны в социальных сетях: на двоих вторые половинки аргентинца и поляка имеют больше 10 миллионов "фанатов".

Реклама

Мы также сообщали, что мюнхенская "Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны".

В тренде
Семь интриг кубкового матча "Динамо" – "Шахтер": от юбилея Михайличенко до серии пенальти
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в среду и начнется в 19:30

Смотрите также, как Роберт Левандовский забивал в Лиге чемпионов английскому "Тоттенхэму"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболист Бавария Роберт Левандовски Хэллоуин 2019

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...