Колыбель за 6 миллионов: невеста Роналду показала спящих детей футболиста на палубе яхты

Невеста звезды "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает информировать своих подписчиков о том, как проходит отпуск на новой яхте за шесть миллионов евро. На своей странице в Instagram девушка показала дневной сон детей футболиста прямо на палубе судна.

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Сама Джорджина расположилась рядом с мирно спящими детьми и позировала для селфи в розовом топе, подчеркивающем ее шикарный бюст. Кстати, ранее мы писали, что фанаты Роналду атаковали его яхту. "Досталось" невесте Криштиану.

Напомним, что Роналду приобрел личную яхту после победы в чемпионате Италии. До этого португалец арендовал яхту Africa I у чартерной компании. Роскошная яхта с индивидуальным дизайном оснащена пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, большой гостиной, столовой, современной кухней и окнами в полный рост, откуда открывается захватывающий панорамный вид на море.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Кстати, ранее мы писали, что Роналду дал задание своему агенту подыскать ему новую команду: уже есть один супервариант. Криштиану устал проигрывать в Лиге чемпионов. Его новым клубом может стать французский "ПСЖ".

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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