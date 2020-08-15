Криштиану Роналду нырнул без снаряжения и достал до дна: "Называйте меня Нептун"

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает наслаждаться отдыхом на личной яхте за 6 миллионов евро. На своей странице в Instagram португальский нападающий похвастался перед своими подписчиками тем, что нырнул на 14-метровую глубину без специальной экипировки.

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Отпуск начался: Роналду после вылета из Лиги чемпионов отдыхает на яхте со своей невестой

"Сегодня проснулся и заинтересовался: что происходит в море?! Называйте меня Нептун! Пожалуйста, не повторяйте это", – подписал видео Роналду.

INSTAGRAM

Болельщики футболиста тут же начали шутить, мол, Роналду ищет на дне "Барселону". Вчера каталонцы с разгромным счетом уступили "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетели с турнира. После матча защитник команды Жерар Пике заявил, что в этом матче его команда достигла дна.

Правда, Роналду и сам не может похвастаться успешным выступление в текущей Лиге чемпионов. Португалец хоть и забил два мяча "Лиону", но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в следующий раунд. Кстати, мы писали, что Криштиану Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов в двух последних сезонах.

Ранее мы писали, что Роналду признали лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне. Может, это удержит его от ухода. Болельщики туринского клуба отметили невероятные голы и лидерские качества португальского нападающего.

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Смотрите, как Криштиану Роналду забивал "Лиону" в Лиге чемпионов:

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