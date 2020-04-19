Джорджине жало платье, а Роналду хлопал: видео последней вечеринки Криштиану перед камбэком в "Юве"

Перед возвращением в лагерь туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на родной Мадейре принял активное участие в ярком праздновании дня рождения своей племянницы Алисии, которой исполнился 21 год. Несмотря на призыв правительства Португалии минимизировать контакты из-за пандемии коронавируса, в одном помещении собралось около двадцати человек.
Читайте также: "Один – просто убийца. Второй – еще и пытает": названо главное отличие между Роналду и Месси
35-летний Роналду на празднике был одет в рваные джинсы и черную футболку, тогда как его возлюбленная Джорджина выбрала облегающее платье, которое стесняло ее в движениях. Это заметно на видео с дня рождения, которое в Instagram выложила сестра Криштиану – Эльма.
Отметим, что присутствующие поздравили именинницу знаменитой песенкой Happy birthday, исполненной на португальском языке под аккомпанемент бурных аплодисментов. Среди тех, кто хлопал и пел, был и Роналду. При этом на стенах помещения, где проходило празднование, можно увидеть множество изображений Криштиану – с уже погибшим отцом, а также с сыном и с "Золотым мячом". Также привлекло внимание наличие в зале мини-бара и множества сладостей.
Кстати, мама Роналду, которая недавно перенесла инсульт, также была замечена на празднике. В отличие от большинства гостей, она скромно сидела на стульчике.
Читайте также: Появилось групповое постельное фото Роналду: в объятиях Криштиану – не Джорджина
Интересно, что племянница Роналду, которой исполнился 21 год, проживает в семиэтажном доме на Мадейре, которым владеет Криштиану. Позже на балконе этого здания Алисия сфотографировалась с праздничным букетом.
Смотрите, какой подарок сам Роналду получил на свое 35-летие
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк