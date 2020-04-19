Джорджине жало платье, а Роналду хлопал: видео последней вечеринки Криштиану перед камбэком в "Юве"

Португальский форвард и его семейство закатили вечеринку по случаю дня рождения племянницы футболиста

Перед возвращением в лагерь туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на родной Мадейре принял активное участие в ярком праздновании дня рождения своей племянницы Алисии, которой исполнился 21 год. Несмотря на призыв правительства Португалии минимизировать контакты из-за пандемии коронавируса, в одном помещении собралось около двадцати человек.

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35-летний Роналду на празднике был одет в рваные джинсы и черную футболку, тогда как его возлюбленная Джорджина выбрала облегающее платье, которое стесняло ее в движениях. Это заметно на видео с дня рождения, которое в Instagram выложила сестра Криштиану – Эльма.

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Отметим, что присутствующие поздравили именинницу знаменитой песенкой Happy birthday, исполненной на португальском языке под аккомпанемент бурных аплодисментов. Среди тех, кто хлопал и пел, был и Роналду. При этом на стенах помещения, где проходило празднование, можно увидеть множество изображений Криштиану – с уже погибшим отцом, а также с сыном и с "Золотым мячом". Также привлекло внимание наличие в зале мини-бара и множества сладостей.

Кстати, мама Роналду, которая недавно перенесла инсульт, также была замечена на празднике. В отличие от большинства гостей, она скромно сидела на стульчике.

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Интересно, что племянница Роналду, которой исполнился 21 год, проживает в семиэтажном доме на Мадейре, которым владеет Криштиану. Позже на балконе этого здания Алисия сфотографировалась с праздничным букетом.

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