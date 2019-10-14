DZIDZIO умножат на 125: гимн Украины перед матчем Украина – Португалия исполнит хор с мировым именем

Организаторы матча сборной Украины против Португалии в НСК "Олимпийский" подготовили болельщикам сюрприз. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, перед началом встречи перед зрителями на специальной сцене выступит Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, а гимн Украины выполнит Национальный хор имени Григория Веревки в составе 125-ти человек. Украина – Португалия смотретьонлайн можно на нашем сайте.
Напомним, что перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове несколько дней назад гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко и сразу же окрестили фартовым. Надеемся, что сегодняшний перфоманс всемирно известного коллектива также принесет удачу национальной команде.
Кстати, DZIDZIO не единственный, кто наделал шуму своим исполнением гимна. Вчера украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна в Чикаго. После боя команда Усика устроила праздничный ужин, перед которым боксер вместе с присутствующими исполнили гимн Украины.
Что касается сборной Украины, то для выхода на Евро-2020 уже сегодня команде Шевченко нужно не проиграть действующим чемпионам Европы, либо ждать осечки Сербии в поединке с Литвой. Если же эти два варианта не сработают, в заключительном матче отбора украинцам нужно не проиграть Сербии со счетом 0:6.
Смотрите, как Украина и Португалия играли ранее:
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