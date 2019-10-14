DZIDZIO умножат на 125: гимн Украины перед матчем Украина – Португалия исполнит хор с мировым именем

"Олимпийский" ждет матча Украина - Португалия / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Организаторы матча сборной Украины против Португалии в НСК "Олимпийский" подготовили болельщикам сюрприз. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, перед началом встречи перед зрителями на специальной сцене выступит Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, а гимн Украины выполнит Национальный хор имени Григория Веревки в составе 125-ти человек. Украина – Португалия смотретьонлайн можно на нашем сайте.

Напомним, что перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове несколько дней назад гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко и сразу же окрестили фартовым. Надеемся, что сегодняшний перфоманс всемирно известного коллектива также принесет удачу национальной команде.

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Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Кстати, DZIDZIO не единственный, кто наделал шуму своим исполнением гимна. Вчера украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна в Чикаго. После боя команда Усика устроила праздничный ужин, перед которым боксер вместе с присутствующими исполнили гимн Украины.

Что касается сборной Украины, то для выхода на Евро-2020 уже сегодня команде Шевченко нужно не проиграть действующим чемпионам Европы, либо ждать осечки Сербии в поединке с Литвой. Если же эти два варианта не сработают, в заключительном матче отбора украинцам нужно не проиграть Сербии со счетом 0:6.

Смотрите, как Украина и Португалия играли ранее:



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