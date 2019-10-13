DZIDZIO отдыхает: Усик исполняет гимн Украины после феерической победы

Команда Александра Усика / Фото: Instagram

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Команда украинского боксера Александра Усика после победы над американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго устроила торжественный ужин. Перед началом празднования все присутствующие исполнили гимн Украины, а заводилой выступил наш прославленный боксер. Напомним, что запись боя Усик – Уизерспун есть на нашем сайте.

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Усик доминировал на ринге на протяжении семи раундов. В первых раундах украинец раскачивался, привыкая к новой весовой категории, а затем включил "вторую передачу". Уизерспун сначала терпеливо сдерживал атаки Усика, но с каждым раундом давление увеличивалось. После седьмого раунда команда американца отказалась продолжать бой.

Напомним, что перед началом матча сборной Украины против Литвы в отборе на Евро-2020 гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO. Он оказался фартовым для нашей сборной, ведь своим мощным исполнением "Ще не вмерла" зарядил команду Андрея Шевченко на выигрыш, и мы – уже на 99 процентов на Евро-2020!

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

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