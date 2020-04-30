Роналду шокировал Италию: Криш мог "слить" информацию о заражении одноклубника коронавирусом

Португальский игрок через свое окружение мог подставить Дибалу, чтобы не возвращаться в Турин

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть причастен к тому, что в прессе появилась информация об очередном заболевании форварда Пауло Дибалы коронавирусом. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Итальянские СМИ считают, что окружение португальца слило информацию испанской прессе, чтобы Роналду продолжал оставаться в Португалии. После того как сезон в Серии А был приостановлен из-за коронавируса, футболист улетел на Мадейру. Изначально ожидалось, что в Турин Роналду вернется 28 апреля.

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Ранее стало известно, что Дибала, который в марте заболел коронавирусом, в четвертый раз за последние 6 недель сдал положительный тест на COVID-19. Ожидается, что 4 мая карантин в Италии будет отменен, а 18 мая команды начнут тренироваться.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш национального чемпионата. Футбольное руководство не раз подчеркивало важность доигровки Серии А, однако министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что решение об окончании сезона во Франции может стать основным для всей Европы.

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