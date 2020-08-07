Эффектная блондинка променяла игрока "Динамо" на чемпиона мира

В середине июня мы сообщили, что футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга расстался со своей девушкой Дашей Савиной. Как рассказала Даша в комментарии видеожурналу Yellow, рассталась пара давно, причем произошло это довольно болезненно: нападающий удалил все фотографии девушки со своей страницы в Instagram.

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Не прошло и месяца, как девушка появилась на публике с новым ухажером. Избранником эффектной блондинки стал защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Фото с девушкой Бондарь опубликовал на своей странице в Instagram и коротко подписал снимок: "Новый этап жизни".

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Отметим, что Супряга и Бондарь в составе сборной Украины U-20 прошлым летом стали чемпионами мира. Прошлый сезон Владислав провел в аренде в "Днепр-1", где забил 15 мячей, а Валерий стал чемпионом Украины в составе "Шахтера".

Смотрите эффектные фото Даши Савиной

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Ранее мы писали, что футболист "Динамо" женился на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала. Украинский футболист Назарий Русин связал себя узами брака с подругой детства.

А звезда украинского футбола тайно женился на журналистке во время карантина. В сборной Украины стало на одного холостяка меньше – Александр Зинченко и Влада Седан расписались в марте, а грандиозное празднование отложили на 24 августа.

Смотрите, как забивает Валерий Бондарь:

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