Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Эффектная блондинка променяла игрока "Динамо" на чемпиона мира

7 августа, 12:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даша Савина - новая девушка Валерия Бондаря

В середине июня мы сообщили, что футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга расстался со своей девушкой Дашей Савиной. Как рассказала Даша в комментарии видеожурналу Yellow, рассталась пара давно, причем произошло это довольно болезненно: нападающий удалил все фотографии девушки со своей страницы в Instagram.

Реклама

Не прошло и месяца, как девушка появилась на публике с новым ухажером. Избранником эффектной блондинки стал защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Фото с девушкой Бондарь опубликовал на своей странице в Instagram и коротко подписал снимок: "Новый этап жизни".

INSTAGRAM

Отметим, что Супряга и Бондарь в составе сборной Украины U-20 прошлым летом стали чемпионами мира. Прошлый сезон Владислав провел в аренде в "Днепр-1", где забил 15 мячей, а Валерий стал чемпионом Украины в составе "Шахтера".

Смотрите эффектные фото Даши Савиной

Реклама

Реклама

Ранее мы писали, что футболист "Динамо" женился на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала. Украинский футболист Назарий Русин связал себя узами брака с подругой детства.

А звезда украинского футбола тайно женился на журналистке во время карантина. В сборной Украины стало на одного холостяка меньше – Александр Зинченко и Влада Седан расписались в марте, а грандиозное празднование отложили на 24 августа.

Смотрите, как забивает Валерий Бондарь:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять