Эхо коронавируса: назван срок, который понадобится футболистам, чтобы привести себя в форму

По словам знаменитого тренера Карло Анчелотти, игроки уже через 15 дней после карантина будут в тонусе

Главный тренер английского "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о том, сколько времени понадобится футболистам, чтобы набрать форму после карантина, связанного с коронавирусом. Напомним, ранее Анчелотти отдал предпочтение Шевченко перед Роналду, называя дрим-тим из своих подопечных.

"Неважно, как долго продлится перерыв. Игроки физически могут восстановиться через 15 дней, – заявил Карло Анчелотти в комментарии Football Italia. – Да, это немало, но они без проблем вернутся на поле после семи-восьми недель отдыха. Само собой, их подготовка будет не стопроцентной, но я уверен, что они смогут играть. Все клубы находятся в одинаковых условиях. Мы будем тренироваться, параллельно проводя матчи"

Карло Анчелотти

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При этом Карло Анчелотти отметил, что сейчас в приоритете не дата возобновления чемпионата, а безопасность и здоровье людей.

"Неважно, когда возобновится чемпионат, главное, чтобы все были в безопасности: игроки, журналисты и другие. Проводить матчи без зрителей, конечно, не лучший вариант для футбола, но это вполне осуществимо, если есть необходимость", – заявил 60-летний итальянский специалист

Как мы писали ранее, УЕФА попросил доиграть чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в национальных футбольных первенствах в июне.

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