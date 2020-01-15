Сбившая самолет ракета могла попасть в Иран из России в обход санкций – дипломат

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Возможное нарушение Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть принято во внимание во время расследования обстоятельств, при которых 8 января в Иране был сбит самолетавиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

В настоящее время в отношении Ирана действует ряд ограничений, как международных, так и введенных отдельными странами, в том числе США, на продажу в страну оружия.

Ранее в прессе сообщалось, что украинский самолет был сбит ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1 российского производства.

"Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами", – сказал посол в беседе с журналистами.

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Сейчас более важным вопросом, по словам Ельченко, является привлечение к ответственности как людей, которые отдавали и исполняли приказ об атаке на самолет, так и государств на международно-правовом уровне.

"Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца, и она выплатит все положенные компенсации и семьям погибших, и авиакомпании… Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт… между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину", – заявил глава украинской дипмиссии.

Ельченко рассказал, что Украина получила от США всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не сразу. По его словам, задержка с публичными заявлениями Киева о причинах падения самолета была, в первую очередь, связана с тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществить расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им такого разрешения.

По словам посла, Украина получила доступ к черным ящикам самолета, а дальнейшее расследование будет вестись с представителями компании-производителя самолета. Специалисты из Boeing "обязательно войдут в состав группы, образующейся из стран, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе", сказал Ельченко.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Более детально читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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