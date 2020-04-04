Экономят на спичках: "Ливерпуль" выплаты мелким сотрудникам перекладывает на государство

Приостановка спортивных мероприятий крайне негативно влияет на футбольные клубы. Многие из них переходят в режим экономии, а некоторые из-за отсутствия поступлений вообще стоят на грани краха. К слову, читайте о том, что 13 немецких клубов могут исчезнуть в ближайшие месяцы из-за коронавируса. Но даже те, кто довольно неплохо себя чувствуют, предпочитают по возможности экономить.

Например, в чемпионате Англии собираются сократить зарплаты футбольных звезд. Но клубы и сами предпринимают определенные шаги. Например, "Ливерпуль" нашел способ сэкономить, отправив в оплачиваемый отпуск часть сотрудников. При этом люди будут полностью получать оклады, а большую часть средств выплатит государство. По британским законам "Ливерпуль" продолжит платить 20% зарплаты, а 80% возьмет на себя держава. Это касается тех работников клуба, которые получают не больше 2500 фунтов стерлингов в месяц до вычета налогов. По английским меркам сумма совсем небольшая.

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Футболистам же на данный момент выплачивается все полностью из бюджета клуба.

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