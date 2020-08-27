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Экс-глава судей английской Премьер-лиги высказался о возможных пенальти в матче "Шахтер" – "Динамо"

27 августа, 18:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Кит Хакетт считает, что украинский рефери поступил правильно в важных эпизодах

Первое классическое противостояние украинского футбола в сезоне 2020/2021, в котором "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок, продолжает вызывать реакцию в спортивных кругах. В частности, много было комментариев по поводу возможной необходимости назначить 11-метровые в ворота киевской команды.

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Например, эксперт назвал спорные моменты Суперкубка, когда нужно было назначить пенальти в ворота "Динамо". Однако другого мнения придерживается бывший глава арбитров английской Премьер-лиги Кит Хакетт. Специалист прокомментировал для сайта tribuna.com два спорных эпизода с попадание мяча в руки игрокам "Динамо". Тогда на пути "снаряда" оказывались Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук :

"Главный пункт – делает ли рука площадь тела ненатурально большой. Если нет – то это не является нарушением. И Сидорчук, и Шапаренко были умны в своих действиях и пытались удерживать руку достаточно близко к своему телу.

Следовательно, ни в одном из этих случаев не было преднамеренной игры рукой. Правила футбола ясны в отношении игры рукой в обоих инцидентах. Арбитр встречи сделал абсолютно правильно, что не назначил пенальти".

Читайте также: бывший футболист "Шахтера" высказал свое мнение о пенальти в матче за Суперкубок.

Смотрите обзор матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" на "Олимпийском":

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