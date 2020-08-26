Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Эксперт назвал спорные моменты Суперкубка, когда нужно было назначить пенальти в ворота "Динамо"

26 августа, 18:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

По мнению Метревели, киевляне провели одну из худших игр, но завоевали трофей

Футбольный эксперт Михаил Метревели оценил игру киевского "Динамо" в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", а также выразил свое мнение, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота киевлян. А Дарио Срна заявил: "Лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать, как "Динамо".

Реклама

Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

"Динамо" – обладатель Суперкубка Украины 2020! Результат есть, качественной игры нет. Если коротко, то "Динамо", сыграв свой худший матч против "Шахтера" за последние годы, по манере и стилю игры, взяло трофей и время на размышления. А "Шахтер", допустив грубейшие ошибки в обороне, не смог во втором тайме подобрать ключи к припаркованному Мирчей автобусу у ворот "Динамо", имея несколько превосходных возможностей.

И последнее. Если игра рукой Сидорчука в штрафной в первом тайме, скорее всего, не является нарушением правил (отскок, рикошет и т.д.), то есть вопрос в правильности решения арбитра не назначать пенальти в другом эпизоде в конце второго тайма. Как мне показалось, даже капитан "Динамо" в том эпизоде был готов к последствиям своей игры…" – написал Метревели на своей страничке в Facebook.

Ранее бывший футболист "Шахтера" Андрей Воробей заявил, что момент с попаданием мяча в руку Сидорчука – чистый пенальти в ворота "Динамо". Также он рассказал о других спорных судейских моментах поединка за Суперкубок Украины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять