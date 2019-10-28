Родился в рубашке: велогонщик из Бразилии чудом выжил, попав под колеса машины

Эндриго да Розе Перейре повезло остаться живым после столкновения на трассе с "непрошеным гостем"

Вопиющий случай произошел в Сан-Паулу во время "Тура де Гуарульюс" – одной из главных велогонок в Бразилии. Велогонщик Эндриго да Роза Перейра лишь чудом остался жив после того, как его сбила машина, на высокой скорости прорвавшая ограждение и на повороте подрезавшая группу велосипедистов во главе с Перейрой. Представитель команды Indaiatuba, можно смело сказать, родился в рубашке.

Читайте также: В Киеве на тротуаре таксист сбил дочку олимпийского чемпиона: стала известна развязка

Как показывает повтор инцидента, в последний момент Эндриго да Роза Перейра все-таки увидел мчавшееся наперерез ему авто и успел немного притормозить. Это и спасло ему жизнь. Столкновения с машиной велогонщику избежать все же не удалось – его переднее колесо врезалось с заднее левое колесо машины, однако, к счастью, все обошлось лишь травмой колена у Эндриго и потерей его велосипеда.

Реклама

Отметим, что к моменту этой аварии велогонщики преодолели 52 км, но ехать оставшиеся 18 км они отказались из-за отсутствия гарантий безопасности.

Читайте также: В трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше дома

Как мы писали ранее, итальянский велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Ударившись головой о бетонный парапет, 22-летний Джованни Яннелли получил травму, несовместимую с жизнью.

Также сообщалось, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама