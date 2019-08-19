Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Экс-игрок "Челси" выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах

19 августа, 23:35

Дрогба попробует себя в роли политика

Дидье Дрогба

Дидье Дрогба / Фото: Instagram

Бывший капитан "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба выдвинет свою кандидадтуру на пост президента ивуарийской футбольной федерации. Выборы состоятся в декабре.

Дидье уже вовлечен в ивуарийский футбол, так как является членом руководящего комитета футбольного клуба "Уильямсвил Атлетик Клуб Абиджан".

Стоит отметить, что Дрогба не единственный бывший игрок сборной, который выдвинет свою кандидатуру. Также на данный пост будет претендовать бывший нападающий "Осера", "Ланса" и "ПСЖ" Бонавантюр Калу, который в 2018 году был избран мэром города Вавуа (Кот-д'Ивуар).

Реклама

Напомним, Дрогба четыре раза становился чемпионом чемпионата Англии в составе "Челси", а также четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Кубок лиги, дважды – Суперкубок Англии, а также принес Кубок Лиги чемпионов лондонцам.

В тренде
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

В захватывающем поединке "Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти со счетом 5:4. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" был доступен в трансляции на нашем сайте. Али с рождения не имеет ног. Ребенок, проживающий в Казахстане, помог президенту УЕФА Александру Чеферину вручить трофей капитану "Ливерпуля" Джордану Хендерсону.

"Ливерпуль" – "Челси": видео всех голов и серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Кот-д'Ивуар челси Дидье Дрогба

Источник: France Football

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...