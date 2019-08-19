Экс-игрок "Челси" выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах

Дрогба попробует себя в роли политика

Дидье Дрогба / Фото: Instagram

Бывший капитан "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба выдвинет свою кандидадтуру на пост президента ивуарийской футбольной федерации. Выборы состоятся в декабре.

Дидье уже вовлечен в ивуарийский футбол, так как является членом руководящего комитета футбольного клуба "Уильямсвил Атлетик Клуб Абиджан".

Стоит отметить, что Дрогба не единственный бывший игрок сборной, который выдвинет свою кандидатуру. Также на данный пост будет претендовать бывший нападающий "Осера", "Ланса" и "ПСЖ" Бонавантюр Калу, который в 2018 году был избран мэром города Вавуа (Кот-д'Ивуар).

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Напомним, Дрогба четыре раза становился чемпионом чемпионата Англии в составе "Челси", а также четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Кубок лиги, дважды – Суперкубок Англии, а также принес Кубок Лиги чемпионов лондонцам.

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