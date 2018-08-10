Экс-игрок "Динамо" после отбытия дисквалификации за употребление кокаина стал игроком "Спартака"

Полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", киевское "Динамо", казанский "Рубин" и московский ЦСКА. В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.

Интересно, что несколько дней назад фанаты "Спартака" выступили против перехода в команду экс-игрока "Динамо". Они считали, что наличие в клубе Романа и его младшего брата Сергея, который перешел в клуб зимой, может испортить атмосферу в команде.

Напомним, ранее сообщилось, что у ЦСКА была договоренность с Еременко о том, что он вернется в клуб после отбытия дисквалификации за употребление кокаина и будет проводить тренировки с "армейцами". Финский футболист имеет право возобновить тренировки с 7 августа, а принять участие в официальном матче – с 10 октября.

Напомним, что недавно ЦСКА стал обладателем Суперкубка России. В матче за трофей армейцы обыграли "Локомотив".

В среду греческий ПАОК обыграл московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе греческого клуба на поле выходили украинские футболисты Евгений Хачериди и Евгений Шахов.