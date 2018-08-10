Экс-игрок "Динамо" после отбытия дисквалификации за употребление кокаина стал игроком "Спартака"

Сегодня, 18:34

Роман Еременко сможет вернуться на поле с 10 октября

Роман Еременко. Фото ФК &quot;Спартак&quot;
Роман Еременко. Фото ФК "Спартак"

Полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", киевское "Динамо", казанский "Рубин" и московский ЦСКА. В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.

Интересно, что несколько дней назад фанаты "Спартака" выступили против перехода в команду экс-игрока "Динамо". Они считали, что наличие в клубе Романа и его младшего брата Сергея, который перешел в клуб зимой, может испортить атмосферу в команде.

Напомним, ранее сообщилось, что у ЦСКА была договоренность с Еременко о том, что он вернется в клуб после отбытия дисквалификации за употребление кокаина и будет проводить тренировки с "армейцами". Финский футболист имеет право возобновить тренировки с 7 августа, а принять участие в официальном матче – с 10 октября.

Напомним, что недавно ЦСКА стал обладателем Суперкубка России. В матче за трофей армейцы обыграли "Локомотив".

В среду греческий ПАОК обыграл московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В составе греческого клуба на поле выходили украинские футболисты Евгений Хачериди и Евгений Шахов.
футбол, чемпионат России, Спартак Москва, Роман Еременко

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Сегодня|Спорт

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