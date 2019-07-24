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Экс-игрок "Ливерпуля" требует солидную компенсацию за ошибочное обвинение в употреблении допинга

24 июля, 19:57

Французский футболист понес репутационные потери и лишился места в сборной

Мамаду Сако
Мамаду Сако. Фото: Getty Images

Защитник английского "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Игрок недоволен, что из-за ошибки WADA он пропустил матч с "Севильей"(1:3), еще во времена "Ливерпуля". Сако требует солидную компенсацию в 13 миллионов фунтов стерлингов.

В 2016 году Сако был отстранен на месяц из-за препарата, помогающего сжигать жир в организме. В итоге Сако пропустил матч Лиги Европы с "Севильей", что по словам самого Мамаду, стоило ему места в сборной Франции и очернило его репутацию.

Позднее футболист был оправдан так как найденное в его крови вещество – хигенамин – не являлось запрещенным и не находилось в списке WADA.

Ранее мы писали, что у российского депутата отобрали олимпийское "золото". За употребление допинга Артур Таймазов остался без награды Игр-2012.

Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Что выделывает на гимнастическом ковре дисквалифицированная Семенова:


Александра Семенова гимнастика

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Тег допинг, WADA, Кристал Пэлас, Мамаду Сако

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soccer.ru

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