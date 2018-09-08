Экс-игрок сборной Франции добился разрешения выступать за сборную ЦАР

Жоффрей Кондогбия провел за "трехцветных" пять матчей, но все они были неофициальными

25-летний хавбек "Валенсии" Жоффре Кондогбья получил разрешение ФИФА выступать за сборную Центрально-Африканской Республики, сообщает Football Espana.

В активе полузащитника 5 поединков за сборную Франции, но ни один из них не был официальным. Это позволило Кондогбья изменить национальную команду, учитывая его центральноафриканское происхождение.

Экс-игрок "Севильи" и "Монако" этим летом заключил 4-летний контракт с "Валенсией" с суммой отступных в размере 80 миллионов евро.

Кондогбья сыграл за "летучих мышей" 38 матчей, находясь в аренде в прошлом сезоне. Последний раз за сборную Франции Кондогбья играл в 2015 году. Он помог Франции U-20 выиграть чемпионат мира. ЦАР пригласила его на квалификационный матч к Кубку Африки против Гвинеи.

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