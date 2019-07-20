Экс-игрок сборной специально не забил пенальти в матче "Волынь" – "Львов": объяснение Кожанова

Футболист "Волыни" промахнулся с "точки", потому что 11-метровый в дерби арбитр назначил несправедливо

Денис Кожанов. Фото: ua-football

Игрок "Волыни" Денис Кожанов, в свое время защищавший цвета сборной Украины, прокомментировал специально незабитый им пенальти в ворота "Львова" в контрольном матче этих команд, который завершился победой "Львова" со счетом 2:1.

"Мы за справедливость. Если пенальти не было, зачем провоцировать соперника или делать так, чтобы матч не закончился? Я считаю, поступили правильно, – сказал Денис Кожанов. - Как узнал, что не было пенальти? Сначала сказали ребята, а после этого и судья признался, что допустил ошибку. Для меня это впервые. Чувства положительные. Считаю, что поступил правильно".

Кожанов специально не забил пенальти. Youtube-канал ФК Волынь

На 83-й минуте спарринга "Волынь" – "Львов" (1:2) футболист луцкой команды упал в штрафной площадке соперников – арбитр без раздумий назначил пенальти. Впрочем, нарушения в данном эпизоде не было. И Кожанов продемонстрировал фэйр-плей, специально направив мяс "точки" далеко от ворот соперника.

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"Я видел с тренерской зоны, в том эпизоде не было никакого пенальти. Хочется только пожать руки игрокам "Волыни" и отдельно Кожанову, – говорит главный тренер "Львова" Богдан Блавацкий. - Они дали понять арбитру, что нужно играть и выигрывать в честной борьбе. Отдаю им должное, это был поступок настоящих спортсменов".

Как сообщалось ранее, "Волыни" присудили техническое поражение в матче за выход в Премьер-лигу. Команда была наказана из-за фанатов, которые устроили беспорядки. Впрочем, технарь никак не повлиял на исход противостояния.

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