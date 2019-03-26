Экс-игрок сборной Украины предложил натурализовать игрока из Люксембурга, забившего в свои ворота
Левченко считает матч Украины против Люксембурга провальным, но украинцам повезло
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу "сине-желтых" над Люксембургом (2:1) в отборочном матче Евро-2020. Напомним, решающий мяч люксембуржцы забили сами себе на третьей добавленной минуте встречи. Автором автогола стал Жерсон Родригес.
"В конце матча уже мы использовали ненормативную лексику. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. А закончилось все автоголом Родригеса, которого теперь, я думаю, можно натурализовать. А если говорить серьезно, то игра конечно была провальная. Много вопросов по тактике, по исполнению. Очень мало было ударов по воротам. Центральная ось должна была действовать совершенно по-другому, да и фланги выпадали.
Нам повезло с португальцами, здесь нам повезло еще больше. Игра, если говорить откровенно, была абсолютно равной. Не было ощущения, что Люксембург играет хуже нас. Это камень в наш огород. И это зависит, я думаю, от тактики, которую мы выбрали", – сказал Левченко в эфире телеканала "Футбол-1".
После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.
Ранее победу над Люксембургом прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Нам повезло с автоголом, но везение надо было заслужить".
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