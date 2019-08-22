Экс-игрок "Зари": "Чтобы пройти "Эспаньол", нужно прыгнуть выше головы"

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Бывший игрок "Зари" Евгений Луценко поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф раунда Лиги Европы "Эспаньол" – "Заря". Отметим, что уже известно,где смотреть матч Лиги Европы "Эспаньол" – "Заря".

"Провести первый поединок в гостях всегда считалось лучшим вариантом. Для "Зари"это хоть какой-то бонус. Луганчане присмотрятся к "Эспаньолу", но все равно будет сложно. Со жребием "Заре" не повезло. Любая испанская команда – это априори сильный соперник, вне зависимости от времени сезона и места в турнирной таблице. Тем более, "Эспаньол" – твердый середняк чемпионата Испании. "Заре", чтобы пройти такого оппонента, нужно прыгнуть выше головы.

Отсутствие Русина и Вернидуба – существенная потеря для Зари. Русин в последних матчах стабильно играл, забивал. От него исходила постоянная опасность для соперника. Жаль, что по глупости он получил дисквалификацию. Однако, несмотря на то, что это игроки основы, надеюсь, их есть кем заменить. Если Заря рассчитывает на что-то в Лиге Европы, нужно найти резерв для решающих битв", – рассказал Луценко.

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Все, что нужно знать о сопернике "Зари" в Лиге Европы. Клуб базируется в Барселоне. Но городу на это, если честно, наплевать. Он живет только одной командой – "Барселоной".

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

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