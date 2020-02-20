Экс-тренер "Шахтера" 20.02.2020 обыграет украинских "буйволов" 2:0: прогноз на матч "Рома" – "Гент"

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, сейчас возглавляющий итальянскую "Рому", прервет безвыигрышную серию своей команды из пяти матчей в сегодняшнем поединке 1/16 Лиги Европы против "Гента", за который выступают украинцы Яремчук, Безус и Пластун. Такой прогноз на игру, которая стартует 20 февраля в 22:00 по киевскому времени, дают аналитики. Онлайн Рома Гент доступен в трансляции на нашем сайте.
Аналитики букмекерских контор считают "Рому" большим фаворитом поединка с "Гентом", в котором, отметим, из-за травмы гостям еще не сможет помочь основной забивала сборной Украины Роман Яремчук. На победу римлян установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Гента" – 7.40. Иными словами, вероятность выигрыша матча римлянами оценивается в 67 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша гостей – всего в 13 процентов.
При этом наиболее вероятным счетом матча "Рома" – "Гент" эксперты называют 2:0 в пользу итальянского клуба. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.70.
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Что касается выхода в следующий раунд по сумме двух встреч (повторная состоится 27 февраля в Бельгии), то "Рому" видят в 1/8 финала с вероятностью в 72 процента (коэффициент 1.34), а "Гент" – с вероятностью в 28 процентов (3.45).
ТОП-претенденты на гол у "Ромы"
(согласно котировкам букмекеров)
- Эдин Джеко 1.65
- Никола Калинич 2.00
- Карлес Перес 2.50
- Дженгиз Ундер 2.50
- Диего Перотти 2.50
- Генрих Мхитарян 2.90
- Хавьер Пасторе 3.00
Смотрите, как забивает Джеко
ТОП-претенденты на гол у "Гента"
- Джонатан Дэвид 3.30
- Лоран Депуатр 3.60
- Георги Квилитая 4.00
- Свен Кумс 6.00
- Вадис Оджиджа 7.50
- Роман Безус 8.00
- Брехт Деягере 9.00
Смотрите, как забивает Безус
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