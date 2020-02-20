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Экс-тренер "Шахтера" 20.02.2020 обыграет украинских "буйволов" 2:0: прогноз на матч "Рома" – "Гент"

20 февраля, 15:59

Сегодня "Рома" играет с "Гентом" в Лиге Европы. Перед этим римские "волки" проиграли четыре матча из пяти

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, сейчас возглавляющий итальянскую "Рому", прервет безвыигрышную серию своей команды из пяти матчей в сегодняшнем поединке 1/16 Лиги Европы против "Гента", за который выступают украинцы Яремчук, Безус и Пластун. Такой прогноз на игру, которая стартует 20 февраля в 22:00 по киевскому времени, дают аналитики. Онлайн Рома Гент доступен в трансляции на нашем сайте.

Аналитики букмекерских контор считают "Рому" большим фаворитом поединка с "Гентом", в котором, отметим, из-за травмы гостям еще не сможет помочь основной забивала сборной Украины Роман Яремчук. На победу римлян установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Гента" – 7.40. Иными словами, вероятность выигрыша матча римлянами оценивается в 67 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша гостей – всего в 13 процентов.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

При этом наиболее вероятным счетом матча "Рома" – "Гент" эксперты называют 2:0 в пользу итальянского клуба. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.70.

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Что касается выхода в следующий раунд по сумме двух встреч (повторная состоится 27 февраля в Бельгии), то "Рому" видят в 1/8 финала с вероятностью в 72 процента (коэффициент 1.34), а "Гент" – с вероятностью в 28 процентов (3.45).

Защитник "Гента" Игорь Пластун

Защитник "Гента" Игорь Пластун / Фото: Instagram

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ТОП-претенденты на гол у "Ромы"
(согласно котировкам букмекеров)

  • Эдин Джеко 1.65
  • Никола Калинич 2.00
  • Карлес Перес 2.50
  • Дженгиз Ундер 2.50
  • Диего Перотти 2.50
  • Генрих Мхитарян 2.90
  • Хавьер Пасторе 3.00

Смотрите, как забивает Джеко

ТОП-претенденты на гол у "Гента"

  • Джонатан Дэвид 3.30
  • Лоран Депуатр 3.60
  • Георги Квилитая 4.00
  • Свен Кумс 6.00
  • Вадис Оджиджа 7.50
  • Роман Безус 8.00
  • Брехт Деягере 9.00

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Лига Европы Рома Италия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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