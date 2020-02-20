"Рома" – "Гент": онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 20 февраля, в Риме состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянской "Ромой" и бельгийским "Гентом". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, сегодня в этом еврокубке играют и чемпионы Украины. Смотреть онлайн "Шахтер" – "Бенфика" можно в трансляции на нашем сайте.

Не считая матча "Шахтера" против "Бенфики", противостояние "Ромы" и "Гента" является наиболее "украинским" на данной стадии Лиги Европы. Ведь римлян возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека, а за бельгийских "буйволов" выступает сразу три футболиста сборной Украины – центрбек Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Правда, Яремчук против "Ромы" точно не сыграет. После операции по поводу травмы ахиллова сухожилия, которую форварду сделали в январе, он вернется в строй уже весной.

"Рома" vs "Гент": досье на соперников

"РОМА", ИТАЛИЯ

Место в рейтинге УЕФА: 16

Место в чемпионате: 5

Группа J: В2 Н3 П1 ЗГ12 ПГ6 (второе место после "Истанбул Башакшехир")

Прошлый сезон: 1/8 финала Лиги чемпионов (поражение 3:4 от "Порту", доп. вр.)

Лучший результат в Кубке УЕФА/Лиге Европы: финалист (1990/91)

Смотрите, как "Рома" играла в Лиге Европы с "Вольфсбергом" (2:2)

"ГЕНТ", БЕЛЬГИЯ

Место в рейтинге УЕФА: 38

Место в чемпионате: 2

Группа I: В3 Н3 П0 ЗГ9 ПГ6 (первое место; "Вольфсбург" – второе)

Прошлый сезон: раунд плей-офф (поражение 0:2 от "Бордо")

Лучший результат в Кубке УЕФА/Лиге Европы: четвертьфинал (1991/92)

Смотрите, как "Гент" играл в Лиге Европы с "Александрией" (2:1)

Ориентировочные составы на матч "Рома" – "Гент"

Рома: Лопес – Сантон, Фасио, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Варету – Клюйверт, Пасторе, Мхитарян – Джеко

Гент: Камински – Люстиг, Нгаду-Нгаджи, Пластун, Асаре – Оджиджа-Офое, Овусу, Кумс – Давид – Депуатр, Ниангбо

Травмированы: Дзаньоло, Дзаппакоста – Яремчук

Дисквалифицирован: Диавара (Рома)

Заявка "Ромы" на игру

Заявка "Гента" на игру

Сравнение "Ромы" и "Гента" от Transfermarkt

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Тренировка "Гента" на "Стадио Олимпико" в Риме

Прогноз на матч "Рома" – "Гент" 20 февраля. Аналитики считают "Рому" большим фаворитом поединка. На победу римлян букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Гента" – 7.40. Иными словами, вероятность выигрыша матча римлянами оценивается в 67 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша гостей – всего в 13 процентов.

При этом наиболее вероятным счетом матча "Рома" – "Гент" эксперты называют 2:0 в пользу итальянского клуба. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.70.

Что касается выхода в следующий раунд по сумме двух встреч (повторная состоится 27 февраля в Бельгии), то "Рому" видят в 1/8 финала с вероятностью в 72 процента (коэффициент 1.34), а "Гент" – с вероятностью в 28 процентов (3.45).

Заявления перед матчем "Рома" – "Гент"

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

"Многие журналисты стараются придумать какие-то проблемы и разногласия в нашем коллективе, однако мы полностью сосредоточены на работе и не собираемся ничего скрывать. Любые выдумки в отношении команды попросту несправедливы. Никто не собирается относиться к Лиге Европы, как к второстепенному турниру, ведь победа в нем не только принесет трофей, но и путевку в Лигу чемпионов. Хотя мы по-прежнему верим в завоевание путевки в ЛЧ и через национальное первенство. В последнем матче против "Аталанты", несмотря на поражение, мы выглядели неплохо. Я не помню команду, которая бы сохранила свои ворота в неприкосновенности, играя с "Аталантой". Наша стратегия была верной. Мы избежали грубых ошибок в обороне. Тренер, который считает, что может сыграть на встречных курсах с таким соперником, заблуждается", – говорит перед игрой с "Гентом" главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Рома" (2:1)

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