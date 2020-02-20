"Рома" – "Гент": онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 20 февраля, в Риме состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянской "Ромой" и бельгийским "Гентом". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, сегодня в этом еврокубке играют и чемпионы Украины. Смотреть онлайн "Шахтер" – "Бенфика" можно в трансляции на нашем сайте.
Не считая матча "Шахтера" против "Бенфики", противостояние "Ромы" и "Гента" является наиболее "украинским" на данной стадии Лиги Европы. Ведь римлян возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека, а за бельгийских "буйволов" выступает сразу три футболиста сборной Украины – центрбек Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.
Правда, Яремчук против "Ромы" точно не сыграет. После операции по поводу травмы ахиллова сухожилия, которую форварду сделали в январе, он вернется в строй уже весной.
"Рома" vs "Гент": досье на соперников
"РОМА", ИТАЛИЯ
- Место в рейтинге УЕФА: 16
- Место в чемпионате: 5
- Группа J: В2 Н3 П1 ЗГ12 ПГ6 (второе место после "Истанбул Башакшехир")
- Прошлый сезон: 1/8 финала Лиги чемпионов (поражение 3:4 от "Порту", доп. вр.)
- Лучший результат в Кубке УЕФА/Лиге Европы: финалист (1990/91)
Смотрите, как "Рома" играла в Лиге Европы с "Вольфсбергом" (2:2)
"ГЕНТ", БЕЛЬГИЯ
- Место в рейтинге УЕФА: 38
- Место в чемпионате: 2
- Группа I: В3 Н3 П0 ЗГ9 ПГ6 (первое место; "Вольфсбург" – второе)
- Прошлый сезон: раунд плей-офф (поражение 0:2 от "Бордо")
- Лучший результат в Кубке УЕФА/Лиге Европы: четвертьфинал (1991/92)
Смотрите, как "Гент" играл в Лиге Европы с "Александрией" (2:1)
Ориентировочные составы на матч "Рома" – "Гент"
Рома: Лопес – Сантон, Фасио, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Варету – Клюйверт, Пасторе, Мхитарян – Джеко
Гент: Камински – Люстиг, Нгаду-Нгаджи, Пластун, Асаре – Оджиджа-Офое, Овусу, Кумс – Давид – Депуатр, Ниангбо
Травмированы: Дзаньоло, Дзаппакоста – Яремчук
Дисквалифицирован: Диавара (Рома)
Заявка "Ромы" на игру
Заявка "Гента" на игру
Сравнение "Ромы" и "Гента" от Transfermarkt
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Тренировка "Гента" на "Стадио Олимпико" в Риме
Прогноз на матч "Рома" – "Гент" 20 февраля. Аналитики считают "Рому" большим фаворитом поединка. На победу римлян букмекерами установлен коэффициент 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Гента" – 7.40. Иными словами, вероятность выигрыша матча римлянами оценивается в 67 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша гостей – всего в 13 процентов.
При этом наиболее вероятным счетом матча "Рома" – "Гент" эксперты называют 2:0 в пользу итальянского клуба. Коэффициент на такой исход поединка равен 7.70.
Что касается выхода в следующий раунд по сумме двух встреч (повторная состоится 27 февраля в Бельгии), то "Рому" видят в 1/8 финала с вероятностью в 72 процента (коэффициент 1.34), а "Гент" – с вероятностью в 28 процентов (3.45).
Заявления перед матчем "Рома" – "Гент"
"Многие журналисты стараются придумать какие-то проблемы и разногласия в нашем коллективе, однако мы полностью сосредоточены на работе и не собираемся ничего скрывать. Любые выдумки в отношении команды попросту несправедливы. Никто не собирается относиться к Лиге Европы, как к второстепенному турниру, ведь победа в нем не только принесет трофей, но и путевку в Лигу чемпионов. Хотя мы по-прежнему верим в завоевание путевки в ЛЧ и через национальное первенство.
В последнем матче против "Аталанты", несмотря на поражение, мы выглядели неплохо. Я не помню команду, которая бы сохранила свои ворота в неприкосновенности, играя с "Аталантой". Наша стратегия была верной. Мы избежали грубых ошибок в обороне. Тренер, который считает, что может сыграть на встречных курсах с таким соперником, заблуждается", – говорит перед игрой с "Гентом" главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека
Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Рома" (2:1)
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