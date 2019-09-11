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Лучшим игроком Украины в матче с Нигерией назван двойник Кевина де Брюйне

11 сентября, 16:58

В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра Зинченко, вошли Никита Бурда и Марлос

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого в Англии называют двойником знаменитого Кевина де Брюйне, признан лучшим игроком товарищеского матча Украина – Нигерия (2:2).

Такого звания Зинченко удостоился от компании спортивной аналитики InStat, оценившей игру Александра в 343 балла. За 90 минут, проведенных на поле, он выполнил 143 тактико-технических действия с браком в 12 процентов. При этом именно с его гола начался невероятный камбек Украины в поединке с африканцами.

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии

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В тройку лучших игроков сборной Украины в матче с Нигерией также вошли защитник "Динамо" Никита Бурда (283 балла) и полузащитник "Шахтера" Марлос (282).

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Как сообщалось ранее, Зинченко тремя словами охарактеризовал сборную Украины. Александр кратко поделился эмоциями после матча с Нигерией. "Дух. Вера. Характер", – написал футболист в Instagram.

В свою очередь, после матча Литва - Украина Зинченко посвятил гол маме и пригрозил Месси. Английский легионер украинской сборной нашел рецепт, как забивать больше звезды "Барселоны".

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы

Кстати, деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Кевин де Брюйне Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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