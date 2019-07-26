"Еще ничего не ясно": Скрипник обратился к игрокам "Зари" после дебюта в Лиге Европы

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в выездном матче против "Будучности" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Это был дебютный матч Скрипника во главе луганского клуба и первый – в еврокубках. Мы проводили онлайн матча "Будучность" – "Заря".

"Будучность" – "Заря" – 1:3 видео голов и обзор матча

"Поздравляю свою команду с победой. Игра была тяжелой. Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сегодня сделали, помогает оптимистично смотреть вперед.

Чуть-чуть переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая игра. Впереди долгий перелет. Однако, когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и ответной встречи. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть "Будучность" еще раз.

Благодарен своим ребятам, которые провели хорошую игру и проделали хорошую работу. Сегодня для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", – сказал Скрипник.