"Еще ничего не ясно": Скрипник обратился к игрокам "Зари" после дебюта в Лиге Европы
Украинский тренер дебютировал в еврокубках с выездной победы
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в выездном матче против "Будучности" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Это был дебютный матч Скрипника во главе луганского клуба и первый – в еврокубках. Мы проводили онлайн матча "Будучность" – "Заря".
"Будучность" – "Заря" – 1:3 видео голов и обзор матча
"Поздравляю свою команду с победой. Игра была тяжелой. Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сегодня сделали, помогает оптимистично смотреть вперед.
Чуть-чуть переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая игра. Впереди долгий перелет. Однако, когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и ответной встречи. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть "Будучность" еще раз.
Благодарен своим ребятам, которые провели хорошую игру и проделали хорошую работу. Сегодня для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", – сказал Скрипник.
Как мы писали ранее, Скрипник оставил бразильцев за бортом своего первого матча с "Зарей" в еврокубках. Луганская команда проводила поединок против черногорской "Будучности" без легионеров Силаса и Лазио.
Обзор последнего официального матча Зари в прошлом сезоне:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Еще ничего не ясно": Скрипник обратился к игрокам "Зари" после дебюта в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Будучность" – "Заря": видео голов и обзор матча Лиги Европы
Первый для украинских клубов поединок еврокубкового сезона 2019/2020 оказался богатым на голы
Два гола, две передачи: украинец Яремчук стал героем матча в Лиге Европы
Украинец помог своей команде с победы стартовать в отборе в Лигу Европы
Скрипник начинает и выигрывает: "Заря" стартовала в Лиге Европы с выездной победы
Артем Громов оформил дубль за три минуты, а еще один гол соорудили вышедшие на замену Лунев и Арвеладзе
Онлайн матча "Будучность" – "Заря" в Лиге Европы – 1:3
Текстовая трансляция стартового поединка луганской команды в еврокубках