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Еще одна тренерская отставка перед Новым Годом: без наставника осталась "Брага"

23 декабря, 20:53

Рикарду Са Пинту вывел команду в 1/16 Лиги Европы, но остался без работы

Рикарду Са Пинту

Рикарду Са Пинту / Фото: Reuters

Португальская "Брага" на своем официальном сайте объявила об отставке Рикарду Са Пинту с поста главного тренера команды. Причины увольнения 47-летнего специалиста не уточняются. Вместе с Са Пинту клуб покинут его помощники Руи Мота и Гильерме Гомес.

Са Пинту возглавил "Брагу" в этом году. Под его руководством команда преодолела групповой этап Лиги Европы и весной сыграет в 1/16 финала с "Рейнджерс". Правда, в чемпионате Португалии занимает только восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 21 балл, а от еврокубковой зоны – на шесть очков.

Смотрите, как "Брага" играет в Лиге Европы:

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Португальский специалист ранее работал в "Спортинге", "Црвене Звезде", "Стандарде" и "Легии", а также возглавлял клубы из Греции и Саудовской Аравии.

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Напомним, что сегодня "Эспаньол" уволил Пабло Мачина. Это уже вторая тренерская отставка за сезон в каталонском клубе.

Также мы сообщали, что лучший игрок ЧМ-2010 начал тренерскую карьеру в одном из самых титулованных клубов мира. Уругвайский нападающий завершил карьеру футболиста лишь полгода назад.

Кроме этого на днях Микель Артета был назначен главным тренером "Арсенала". Испанский специалист покинул должность ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" ради работы в Лондоне.

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Брага Португалия чемпионат Португалии Рикарду Са Пинту

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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