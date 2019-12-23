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"Эспаньол" уволили второго тренера за сезон

23 декабря, 18:00

Пабло Мачин продержался на посту меньше трех месяцев

Пабло Мачин

Пабло Мачин / Фото: AFP

"Эспаньол" на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Пабло Мачина. Интересно, что 44-летний специалист возглавил коллектив в начале октября, он подписал контракт до 2021 года и заменил на посту Давида Гальего.

Тем не менее, после 18-ти туров Ла Лиги "Эспаньол" занимает последнее место в таблице, имея в своем активе всего 10 баллов. Зато "Эспаньол" с первого места вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с английским "Вулверхэмптоном". Напомним, что в еврокубки каталонский клуб пробился через стыковые матчи с луганской "Зарей".

Смотрите, как "Эспаньол" забил шесть голов в одном матче:

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Главный повод для увольнения – поражение от прямого конкурента "Леганеса" (0:2) в воскресенье. В заявлении клуба говорится, что решение руководства связано с результатами команды и желанием улучшить игру команды. Тренерский штаб Мачина также покидает Каталонию.

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чемпионат Испании Эспаньол Пабло Мачин

Источник: ua-football

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