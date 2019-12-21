Лучший игрок ЧМ-2010 начал тренерскую карьеру в одном из самых титулованных клубов мира

Диего Форлан / Фото: Twitter

Бывший нападающий "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Форлан, летом завершивший карьеру футболиста, стал главным тренером уругвайским "Пеньяроля". Об этом сообщается в официальном Twitter клуба. На этой должности специалист сменил Карлоса Санчеса, который был отправлен в отставку 16 декабря.

Форлан начал карьеру в аргентинском "Индепендьенте". Также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Интер" и другие клубы. Также он сыграл 112 матчей за сборную Уругвая, забив в них 36 голов.

На чемпионате мира в 2010 году он занял четвертое место со сборной Уругвая, стал лучшим бомбардиром Мундиаля и был признан лучшим игроком турнира.

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"Пеньяроль" – один из самых титулованных клубов мира. Лучший южноамериканский клуб XX века по версии IFFHS. В 2000 году "Пеньяроль" занял восьмое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА. 52 раза они становились чемпионами Уругвая, пять раз выигрывали Кубок Либертадорес и трижды – межконтинентальный кубок (предшественник клубного чемпионата мира).

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Напомним, что сегодня Микель Артета был назначен главным тренером "Арсенала". Испанский специалист покинул должность ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" ради работы в Лондоне.

Также недавно Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи". В неаполитанском клубе он пришел на смену Карло Анчелотти, которого уволили на следующий день после того, как он вывел "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов.

"Наполи" проиграл первый матч подл руководством Гаттузо:

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