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"Если нужно – буду кричать": Шевченко – о том, как общается с игроками сборной, и тайном помощнике

23 декабря, 15:26

Украинский наставник готов экспериментировать ради результата и советуется с сыном

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как общается с игроками национальной команды. Ранее мы писали, что Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020.

"Моя философия – лучше сказать все до матча. Если нужно выплеснуть эмоции, именно в этот момент ребятам необходима встряска, то это нужно делать до игры, – сказал Шевченко в интервью программе "Светская жизнь". – Кричу ли я? Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать – буду кричать, если нужно молчать, то буду молчать. Для меня самое главное – стимулировать игроков и добиться цели. Если нужно будет, то буду экспериментировать.

Старший сын? Это мой внештатный помощник, который полностью знает всю статистику, следит за нашей командой, следит за командами, которые играют против нас, и их игроками. Он – как мой Google: если мне нужно что-то спросить, мой сын всегда даст точный ответ!"

Мы уже сообщали, что форвард "Ювентуса" побил знаменитый рекорд Шевченко. Пауло Дибала обошел Шеву в борьбе за звание лучшего снайпера в истории Суперкубка Италии.

Также Шева рассказал о вреде футбола для организма. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал о проблемах с коленным суставом и лечении с помощью клеточной терапии.

"Приятно, что в Украине есть технологии, которые не уступают мировым. Основываюсь на моем личном опыте, во время моей карьеры коленный сустав подвергался травмам. У меня было несколько операций. Коленный сустав постоянно подвержен деформации, спорт сильно сказывается", – отметил наставник сборной.

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тренер Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020

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