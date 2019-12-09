Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020

"У нас нехватка кадров", - Шева признался, что не видит замены своим лидерам, если кто-то из них травмируется

Коноплянка и Шевченко / Фото: Getty Images

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что может быть главной проблемой "сине-желтых" в финальной части чемпионата Европы. Напомним, на Евро-2020 украинцы сыграют с Голландией (14 июня), а также с пока что неизвестным представителем Лиги Наций (18 июня) и Австрией (22 июня). Заявки на билеты Евро-2020 УЕФА принимает до 18 декабря.

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"Сейчас занимаемся, планируем, смотрим, с кем лучше провести подготовку к Евро, с кем лучше сыграть, – сообщил Андрей Шевченко. – Будем формировать задачи перед финальной частью. На март, понимая, что у нас в группе Голландия, решили найти соперника посильнее. Если Франция подтвердит, сыграем с ними. Это будет хороший тест. Голландцы играли с французами в одной группе Лиги Наций, интересно, как наши ребята будут реагировать на такую серьезную команду, чемпиона мира"

"Как сыграем с Голландией? Все будет зависеть от того, каким составом мы поедем, какие игроки будут, как они будут себя чувствовать. Не вижу проблем, если все будут здоровы, в хорошей форме. Наша команда уже показала зрелый, квалифицированный футбол. Мы знаем, что можем играть с топ-командами", – уверен Андрей Шевченко

"Игра сильно зависит от исполнителей, – отметил главный тренер сборной Украины. – У нас нет возможности потерять основных игроков, нет равноценной замены. При потере наших основных игроков, сразу теряем в качестве. Эту проблему нельзя решить. Надежда на то, что все будут в хорошем состоянии"

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"Индивидуально сильные игроки дополняют команду: кто-то хорош в пасах, кто-то в игре перед вратарем. В этом плане у нас нехватка кадров. У любой топовой европейской команды – 23 человека скамейка. Футболисты играют на топ-уровне. У Украины нет пока такой возможности, такого количества качественных футболистов. Есть костяк, есть ребята, которые понимают структуру, стараются, но у них нет того качества", – подытожил Андрей Шевченко

Как сообщалось ранее, экс-игрок "Барсы" пригрозил оставить Украину за бортом Евро-2020. Выступавший за каталонцев Ханс Кранкль уверен, что первые два места в группе С финальной части Евро займут Голландия и Австрия.

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