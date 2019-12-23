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"Полусухой" Куртуа: впервые более чем за 30 лет "Реал" пропустил так мало за 18 туров в Испании

23 декабря, 11:07

Оборона мадридского клуба ошиблась лишь 12 раз, а "Барселона" закончила год без домашних поражений

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: AFP

В последнем поединке 2019 года в чемпионате Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" – 0:0. В итоге, за 18 матчей Примеры футболисты Королевского клуба пропустили 12 голов. Это лучший результат обороны "сливочных" за 32 года – с сезона-1987/88, когда основным вратарем мадридцев был Франциско Буйо.

Сейчас место в воротах занимает Тибо Куртуа, который в этом сезоне отстоял 15 матчей в Ла Лиге, восемь из которых – без пропущенных голов. Также "Реалу" принадлежат права на украинского голкипера Андрея Лунина, который недавно дебютировал за "Вальядолид" сухой победой.

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В свою очередь каталонская "Барселона" в седьмой раз в своей истории ни разу не проиграла на домашнем стадионе за календарный год. В 2019-м году "сине-гранатовые" провели на "Камп Ноу" 28 матчей, одержав 24 победы и четыре раза сыграв вничью. Ранее подобное удавалось клубу в 1957, 1959, 1968, 1974, 1975 и 2011 годах.

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Барселона гол чемпионат Испании Реал Мадрид Тибо Куртуа

Источник: Футбол на Куличках

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