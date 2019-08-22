"Эспаньол" – "Заря": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря Луганск / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 22 августа, на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Эспаньолом" и луганской "Зарей". Стали известны котировки букмекеров на данную встречу. Следить за онлайном игры можно будет на нашем сайте, а трансляция матча "Эспаньол" – "Заря" будет доступна на канале УНИАН.

Букмекерские конторы считают испанский клуб безоговорочным фаворитом этого противостояния. Они оценивают шансы на победу "Эспаньола" в домашнем матче коэффициентом 1,28. Коэффициент на победу "Зари" составляет 11, на ничью – 5,5.

Фаворитом в борьбе за выход в групповой турнир Лиги Европы также является "Эспаньол". На проход испанцев принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Проход луганчан оценивается коэффициентом 5,65.

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В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Отметим, агент Дмитрий Селюк считает, что "Заря" должна находиться в лучшем игровом тонусе нежели "Эспаньол". На Пиренеи Виктор Скрипник взял 20 футболистов, среди которых и лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше ЛЕ Артем Громов.

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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