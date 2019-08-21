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Капитан "Зари": "Попытаемся снять проклятие стадии плей-офф"

21 августа, 23:15

Луганский клуб будет противостоять грозному сопернику из Испании

Никита Шевченко. Фото: ФК "Эспаньол"

Никита Шевченко. Фото: ФК "Эспаньол"

Голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко ответил на вопросы журналистов накануне первго матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против испанского "Эспаньола", который состоится 22 августа на стадионе "Корнелья-Эль Прат". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Эспаньол" – "Заря".

Скрипник о матче "Эспаньол" – "Заря" в Лиге Европы: "Завтра встретятся два "неудачника"

- Все мы прекрасно знаем, какой нам достался соперник. "Эспаньол" играет в одной из самых сильных европейских лиг. Завтра будем биться, оставлять на поле все силы, чтобы добиться результата. Стадия плей-офф является для нас каким-то проклятьем, и попытаемся снять это проклятье.

- Как настроение в команде?

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- В команде отличное настроение. Все живут завтрашней игрой и все хотят проявить себя, дать бой. Как говорится, сдать экзамен и проверить себя на фоне такого соперника.

- Насколько капитанская повязка мотивирует тебя играть еще лучше?

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Фото из открытых источников

- Честно говоря, когда выходишь на поле, не замечаешь капитанской повязки. Это не так важно. Важно, чтобы команда добивалась положительного результата.

"Заря" отправилась в Испанию на матч Лиги Европы

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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Лига Европы Заря Луганск Эспаньол Никита Шевченко

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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