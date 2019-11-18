Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Роналду и близко нет: опубликован ТОП-20 самых дорогих футболистов мира

18 ноября, 14:00

В рейтинге сразу 20 футболистов стоят больше 100 миллионов

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира. В первую двадцатку попали сразу четыре игрока "Манчестер Сити".

Читайте также: Роналду снова будет плакать: Месси – лучший в Европе по обводкам

На первом месте оказался форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, его стоимость оценивается в 200 миллионов евро. На втором месте партнер по парижскому клубу Неймар. Бразилец оценивается в 180 миллионов.

Реклама

Лучший игрок планеты – Лионель Месси – стоит 150 миллионов евро.

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

А вот другой обладатель пяти "Золотых мячей" и вовсе не попал в ТОП-20 самых дорогих футболистов. Стоимость игрока "Ювентуса"Криштиану Роналду – 90 миллионов евро.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

Смотрите также, как Лионель Месси забивает за "Барселону"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Криштиану Роналду Неймар Лионель Месси Килиан Мбаппе

Источник: Transfer Market Web

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...