Роналду и близко нет: опубликован ТОП-20 самых дорогих футболистов мира

В рейтинге сразу 20 футболистов стоят больше 100 миллионов

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира. В первую двадцатку попали сразу четыре игрока "Манчестер Сити".

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На первом месте оказался форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, его стоимость оценивается в 200 миллионов евро. На втором месте партнер по парижскому клубу Неймар. Бразилец оценивается в 180 миллионов.

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Лучший игрок планеты – Лионель Месси – стоит 150 миллионов евро.

Лионель Месси / Фото: Reuters

А вот другой обладатель пяти "Золотых мячей" и вовсе не попал в ТОП-20 самых дорогих футболистов. Стоимость игрока "Ювентуса"Криштиану Роналду – 90 миллионов евро.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

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