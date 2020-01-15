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"Это было особенное противостояние": Месси вспомнил о соперничестве с Роналду

15 января, 16:48

Лео всегда нравилось играть против Криштиану

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о своем соперничестве с экс-форвардом "Реала" Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Ювентус".

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"Это особенное противостояние останется в памяти людей навсегда, так как длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень в течение длительного времени. Кроме того клубы, в которых мы играли, были также очень требовательными, "Реал" и "Барселона" – две лучшие команды в мире", – отметил Лео.

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

"Очевидно, что, когда Криштиану был в "Реале", матчи всегда были особенными. Матчи с "Реалом" всегда очень важны, но с Роналду они были намного более особенными. Впрочем, сейчас это уже в прошлом. Нам нужно смотреть в будущее", – рассказал Месси.

Никто, кроме Месси и Роналду, не выигрывал "Золотой мяч" с 2008 по 2017 годы. В 2019-м аргентинский форвард взял престижную индивидуальную награду в шестой раз. Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" в 2018-м за 112 млн евро.

Как мы писали ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Также сообщалось, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности. Криштиану забил в этом году 39 голов. Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.

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Барселона Криштиану Роналду Ювентус Турин Лионель Месси

Источник: Goal.com

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