"Это было похоже на войну": в Южной Корее прокомментировали "мир" в матче против КНДР

Поединок, проходивший в Пхеньяне при пустых трибунах и без трансляции, завершился со счетом 0:0

Северная Корея vs Южная Корея / Фото: Getty Images

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В федерации футбола Южной Кореи прокомментировали матч со сборной Северной Кореи, который впервые за 29 лет прошел на территории КНДР. Отборочный поединок ЧМ-2022 состоялся в Пхеньяне при пустых трибунах, без телетрансляции и завершился с "мирным" счетом 0:0. Ранее футболиста пожизненно отстранили от игры в сборной Южной Кореи за уклонение от армии.

"Это было похоже на войну. До сегодняшнего дня я никогда не видел такого уровня агрессии в футбольном матче, – заявил в комментарии ВВС вице-президент федерации футбола Южной Кореи Чой Ен Ир. – Северокорейцы даже не смотрели в глаза, когда я пытался с ними разговаривать, не говоря уже об ответах"

Отметим, что команды попали в одну группу отбора на ЧМ-2022 вместе с Туркменистаном, Ливаном и Шри-Ланкой. После трех туров корейские сборные делят первое место, набрав по семь очков.

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Добавим, что, дабы гарантировать безопасность гостям, на игру приехал даже глава ФИФА Джанни Инфантино. При этом власти Северной Кореи не пустили на матч южнокорейских болельщиков и иностранных журналистов. Прямой трансляции не было. Максимум, что южнокорейцам пообещали – предоставить запись игры. Кроме того, делегация Южной Кореи летела в Пхеньян не прямым рейсом, а через Китай, поскольку между странами нет авиасообщения.

Как сообщалось ранее, каталонский "майдан" поставил под угрозу матч "Барселона" – "Реал". Из-за протестов в Каталонии испанские функционеры намерены перенести главный осенний поединок мирового футбола с 26 октября на 18 декабря.

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