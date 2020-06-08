"Это фотошоп?": Шовковский пополнил свой домашний зоопарк ежиком поразительного цвета

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который еще на 2,5 года останется с Андреем Шевченко в штабе сборной Украины, решил пополнить свой домашний зоопарк. В нем появился маленький ежик необычного, белого, цвета. "Колючая нежность", – подписал совместное фото со своим новым (в момент селфи, спящим) питомцем СаШо.
Подписчики Александра Шовковского не скрывают своего умиления от фото спящего ежика на ладонях у знаменитого вратаря. Вот некоторые из комментариев:
- Кажется, что он и не колючий вовсе
- Блондин. Где вы взяли такую прелесть?
- Белый? ЕЖ? Такое бывает? Или это фотошоп?
Отметим, что ежик, которого завел Александр Шовковский, уже подружился с котом, который поселился в квартире СаШо ранее. Они уже едят из одной тарелки. Вы только посмотрите это видео!
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РанееШовковский показал свой домашний зоопарк,запостив фотографию с черным котом на шее, попугаем Шико на руке и аквариумом за спиной. "Облепили! Рыбы только отказались на меня залезть))) Ну ничего... Поработаем и над этим", – шутил тогда знаменитый вратарь.
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