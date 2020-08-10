"Это как финал": тренер "Шахтера" оценил уникальный формат определения лучшего в Лиге Европы

Начиная с 1/4 финала Лиги Европы, команды играют без ответных встреч. "Горняки" встречаются с "Базелем" во вторник

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением об уникальном формате, в котором, из-за ситуации с коронавиусом, будет доигран нынешний сезон Лиги Европы. Напомним, 8 лучших клубов в Германии проведут турнир с матчами на выбывание, который не предусматривает ответных встреч. "Горняки" свой поединок 1/4 финала играют 11 августа. Смотреть "Шахтер" – "Базель" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

"Четвертьфинал – как финал, у него такие же характеристики, – цитирует главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру официальный сайт "горняков". – Все решается ровно в этот момент, другого поединка нет, одна команда пройдет дальше, как в финале, где есть только один победитель. Двухматчевые противостояния или чемпионат допускают возможность поражения. Не иметь ответной встречи – ужасно с точки зрения психологического давления, которому подвергаются футболисты. Команда, которая доходит до финала, делает это крайне истощенной морально, но преодолеть ментальный износ помогает мотивация туда добраться. Проводить решающие этапы без ответных матчей – необходимое изменение из-за вируса, поражающего всех нас. Принимаем и понимаем это решение. В то же время психология подвергается определенному испытанию, потому что играть матчи на вылет за такое короткое время мы не привыкли. Однако мы принимаем это, потому что это единственная возможность завершить турнир"

Реклама

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: 1/4 финала Лиги Европы: расписание, результаты и список трансляций матчей, котировки букмекеров

Ранее мы писали, что матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге Европы обслужит 35-летний Майкл Оливер. Это самый молодой арбитр в истории английской Премьер-лиги.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Смотрите, как "Базель" вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама