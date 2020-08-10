1/4 финала Лиги Европы: расписание, результаты и список трансляций матчей, котировки букмекеров

10 и 11 августа пройдут четвертьфинальные матчи лиги Европы. Начиная с этой стадии, матчи проходят в Германии, а обладатель путевки в следующий раунд определится по итогам одной встречи, поэтому в случае ничьей команды отыграют дополнительное время и при необходимости будут бить послематчевые пенальти.
Расписание матчей 1/4 финала
Понедельник, 10 августа
22:00 "Интер" – "Байер"
Дюссельдорф, стадион "Меркур Шпиль-Арена"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.50 – 5.45
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген"
Кельн, стадион "Рейн Энерги"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 1.06 – 8.00
Вторник, 11 августа
22:00 "Вулверхэмптон" – "Севилья"
Дуйсбург, стадион "МСВ-Арена"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 1.60
22:00 "Шахтер" – "Базель"
Гельзенкирхен, стадион "Фельтинс-Арена"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 1.45 – 2.60
Лига Европы: что дальше
Полуфинальные матчи пройдут 16 и 17 августа. Жеребьевка этой стадии состоялась заранее. Финал турнира пройдет 21 августа в Кельне.
- 16 августа: "Вулверхэмптон"/"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"/"Копенгаген"
- 17 августа: "Интер"/"Байер" – "Шахтер"/"Базель"
Кто фаворит на победу в Лиге Европы
Главным фаворитом на победу в Лиге Европы является английский "Манчестер Юнайтед". Донецкий "Шахтер" располагается на шестом месте.
- "Манчестер Юнайтед" – 2.85
- "Интер" – 3.80
- "Севилья" – 6.50
- "Байер" – 8.00
- "Вулверхэмптон" – 9.00
- "Шахтер" – 14.00
- "Базель" – 26.00
- "Копенгаген" – 67.00
Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в ответном матче Лиги Европы:
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