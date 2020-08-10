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1/4 финала Лиги Европы: расписание, результаты и список трансляций матчей, котировки букмекеров

10 августа, 15:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут в Германии

10 и 11 августа пройдут четвертьфинальные матчи лиги Европы. Начиная с этой стадии, матчи проходят в Германии, а обладатель путевки в следующий раунд определится по итогам одной встречи, поэтому в случае ничьей команды отыграют дополнительное время и при необходимости будут бить послематчевые пенальти.

Расписание матчей 1/4 финала

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Понедельник, 10 августа

22:00 "Интер" – "Байер"
Дюссельдорф, стадион "Меркур Шпиль-Арена"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.50 – 5.45

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген"
Кельн, стадион "Рейн Энерги"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 1.06 – 8.00

Вторник, 11 августа

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22:00 "Вулверхэмптон" – "Севилья"
Дуйсбург, стадион "МСВ-Арена"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 1.60

22:00 "Шахтер" – "Базель"
Гельзенкирхен, стадион "Фельтинс-Арена"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
Букмекеры: 1.45 – 2.60

Лига Европы: что дальше

Полуфинальные матчи пройдут 16 и 17 августа. Жеребьевка этой стадии состоялась заранее. Финал турнира пройдет 21 августа в Кельне.

  • 16 августа: "Вулверхэмптон"/"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"/"Копенгаген"
  • 17 августа: "Интер"/"Байер" – "Шахтер"/"Базель"

Кто фаворит на победу в Лиге Европы

Главным фаворитом на победу в Лиге Европы является английский "Манчестер Юнайтед". Донецкий "Шахтер" располагается на шестом месте.

  • "Манчестер Юнайтед" – 2.85
  • "Интер" – 3.80
  • "Севилья" – 6.50
  • "Байер" – 8.00
  • "Вулверхэмптон" – 9.00
  • "Шахтер" – 14.00
  • "Базель" – 26.00
  • "Копенгаген" – 67.00

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в ответном матче Лиги Европы:

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расписание букмекеры Лига Европы Шахтер Донецк Манчестер Юнайтед Байер Копенгаген Интер Италия Базель Севилья Вулверхэмптон

Источник: Сегодня|Спорт

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