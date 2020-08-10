1/4 финала Лиги Европы: расписание, результаты и список трансляций матчей, котировки букмекеров

Все матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут в Германии

10 и 11 августа пройдут четвертьфинальные матчи лиги Европы. Начиная с этой стадии, матчи проходят в Германии, а обладатель путевки в следующий раунд определится по итогам одной встречи, поэтому в случае ничьей команды отыграют дополнительное время и при необходимости будут бить послематчевые пенальти.

Расписание матчей 1/4 финала

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Понедельник, 10 августа

22:00 "Интер" – "Байер"

Дюссельдорф, стадион "Меркур Шпиль-Арена"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 1.50 – 5.45

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген"

Кельн, стадион "Рейн Энерги"

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 1.06 – 8.00

Вторник, 11 августа

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22:00 "Вулверхэмптон" – "Севилья"

Дуйсбург, стадион "МСВ-Арена"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 2.25 – 1.60

22:00 "Шахтер" – "Базель"

Гельзенкирхен, стадион "Фельтинс-Арена"

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 1.45 – 2.60

Лига Европы: что дальше

Полуфинальные матчи пройдут 16 и 17 августа. Жеребьевка этой стадии состоялась заранее. Финал турнира пройдет 21 августа в Кельне.

16 августа: "Вулверхэмптон"/"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"/"Копенгаген"

17 августа: "Интер"/"Байер" – "Шахтер"/"Базель"

Кто фаворит на победу в Лиге Европы

Главным фаворитом на победу в Лиге Европы является английский "Манчестер Юнайтед". Донецкий "Шахтер" располагается на шестом месте.

"Манчестер Юнайтед" – 2.85

"Интер" – 3.80

"Севилья" – 6.50

"Байер" – 8.00

"Вулверхэмптон" – 9.00

"Шахтер" – 14.00

"Базель" – 26.00

"Копенгаген" – 67.00

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в ответном матче Лиги Европы:

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