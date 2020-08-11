"Это наш третий полуфинал сезона, пора уже выйти в финал": тренер "МЮ" о победе в Лиге Европы и мести

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер оценил тяжелую победу "красных дьяволов" над "Копенгагеном" в 1/4 финала Лиги Европы – 1:0. Напомним, что в Кельне футболисты английского гранда смогли открыть счет только в дополнительном тайме.

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"Мы уже в третий раз в этом сезоне выходим в полуфинал. И мы это заслужили. Их голкипер был невероятен, и мы несколько раз попали в штангу. Это был один из тех вечеров, когда у команд закончились голы. Мы должны были блокировать их атаки, хорошо защищаться, и они усложняли нам задачу. "Копенгаген" был хорошо организован, с планом на игру, я знал, что их будет сложно сломить, поэтому мы должны были запастись терпением. Мы знали, что у нас будут шансы, наши нападающие всегда будут создавать моменты. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал", – цитирует Сульшера BBC.

Уле-Гуннар Сульшер отдает должное игроку "Копенгагена" Зека / Фото: Reuters

На стадии 1/2-й "МЮ" сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" – "Севилья". И в случае сегодняшнего успеха "волков" полуфинал может получиться чисто английским.

"Две хорошие команды, определенно. Мы все знаем о "Вулверхэмптоне". Я играл с "Севильей" в 1/8 финала во главе "Молде", поэтому хочу отыграться и за это", — рассказал норвежец.

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А во втором четвертьфинале вторника донецкий "Шахтер" встретится с "Базелем".

Смотрите обзор матча "МЮ" – "Копенгаген"

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