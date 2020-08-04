"Это навсегда": украинский футболист Евгений Селезнев женился на россиянке

Футболист выступает в Турции, но ради бракосочетания прилетел в Киев

Украинский футболист турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев женился во второй раз. Избранницей экс-игрока сборной Украины стала гражданка России Екатерина Белова. Она младше своего супруга на один год. О бракосочетании Селезнев сообщил на своей странице в Instagram и показал фото свидетельства о браке. При этом девушка сохранила свою девичью фамилию.

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Сразу после заключения брака Евгений сфотографировался с возлюбленной на руках. "Это навсегда", – подписал снимок футболист.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, что со своей первой супругой Аллой Селезнев расстался не так давно. Вместе они были с 2006 года. От первого брака у Евгения остался сын Руслан. Кстати, недавно мы писали, что бывшая жена украинского футболиста порадовала поклонников откровенной фотоссесией во время карантина.

Евгений не долго оставался один. Спустя некоторое время футболист начал делиться в своих соцсетях совместными снимками с незнакомкой. Поначалу он не показывал ее лицо, но позже фото красавицы начали чаще появляться в Instagram форварда.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что одна из самых ярких пар украинского футбола шокировала новостью о своем разводе. Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец сообщил о расставании со своей эффектной женой Анной.

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А затем Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном "Динамо". Самая откровенная девушка украинского футбола не сдерживала слез, говоря о том, что их семья распалась.

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