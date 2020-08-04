Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Это навсегда": украинский футболист Евгений Селезнев женился на россиянке

4 августа, 22:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист выступает в Турции, но ради бракосочетания прилетел в Киев

Украинский футболист турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев женился во второй раз. Избранницей экс-игрока сборной Украины стала гражданка России Екатерина Белова. Она младше своего супруга на один год. О бракосочетании Селезнев сообщил на своей странице в Instagram и показал фото свидетельства о браке. При этом девушка сохранила свою девичью фамилию.

Реклама

Сразу после заключения брака Евгений сфотографировался с возлюбленной на руках. "Это навсегда", – подписал снимок футболист.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Напомним, что со своей первой супругой Аллой Селезнев расстался не так давно. Вместе они были с 2006 года. От первого брака у Евгения остался сын Руслан. Кстати, недавно мы писали, что бывшая жена украинского футболиста порадовала поклонников откровенной фотоссесией во время карантина.

Евгений не долго оставался один. Спустя некоторое время футболист начал делиться в своих соцсетях совместными снимками с незнакомкой. Поначалу он не показывал ее лицо, но позже фото красавицы начали чаще появляться в Instagram форварда.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Ранее мы писали, что одна из самых ярких пар украинского футбола шокировала новостью о своем разводе. Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец сообщил о расставании со своей эффектной женой Анной.

Реклама

А затем Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном "Динамо". Самая откровенная девушка украинского футбола не сдерживала слез, говоря о том, что их семья распалась.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

свадьба футболист Евгений Селезнев

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять