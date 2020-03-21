Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

"Это неправильно, что в Беларуси играют в футбол", – бывший тренер сборной Украины Маркевич

21 марта, 10:53

Вадим Авдасев

Футбольный специалист рассказал, что его не приглашали к участию в "челлендже" с туалетной бумагой

Из всех европейских национальных чемпионатов по футболу не перестали играть только в Беларуси. В середине марта играли в двух странах, но все-таки чемпионат Турции остановили из-за коронавируса. Свое отношение к футболу в нынешних условиях высказал глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич.

Бывший тренер "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" считает, что сейчас нужно позаботиться о здоровье:

"Не думаю, что правильно, что Беларусь играет в футболу. Думаю, никуда она от коронавируса не убежит. В качестве примера можно взять итальянский Бергамо. "Аталанта" с "Валенсией" сыграли матч 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь в этом городе один из самых высоких показателей смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват только футбол, но и футбол в том числе. Сейчас все планы должны отойти на второе место, а на первое выйти мероприятия по предотвращению распространения коронавируса".

Читайте также о том, что Маркевич пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю. Также Мирон Богданович признался, что присоединиться к флешмобу с туалетной бумагой его никто не приглашал:

"Это больше молодым интересно. Нужно же куда-то энергию девать, жить полноценной жизнью".

Мы писали, что Мирон Маркевич помогает сыну в "Черноморце".

Смотрите сюжет о том, что Маркевич попал под обстрел на передовой

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Мирон Маркевич коронавирус флешмоб

Источник: FootBoom

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол
"Я балдею!": Зинченко показал, что творится в магазинах МанчестераФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...