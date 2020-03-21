"Это неправильно, что в Беларуси играют в футбол", – бывший тренер сборной Украины Маркевич

Футбольный специалист рассказал, что его не приглашали к участию в "челлендже" с туалетной бумагой

Из всех европейских национальных чемпионатов по футболу не перестали играть только в Беларуси. В середине марта играли в двух странах, но все-таки чемпионат Турции остановили из-за коронавируса. Свое отношение к футболу в нынешних условиях высказал глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич.

Бывший тренер "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" считает, что сейчас нужно позаботиться о здоровье:

"Не думаю, что правильно, что Беларусь играет в футболу. Думаю, никуда она от коронавируса не убежит. В качестве примера можно взять итальянский Бергамо. "Аталанта" с "Валенсией" сыграли матч 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь в этом городе один из самых высоких показателей смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват только футбол, но и футбол в том числе. Сейчас все планы должны отойти на второе место, а на первое выйти мероприятия по предотвращению распространения коронавируса".

Читайте также о том, что Маркевич пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю. Также Мирон Богданович признался, что присоединиться к флешмобу с туалетной бумагой его никто не приглашал:

"Это больше молодым интересно. Нужно же куда-то энергию девать, жить полноценной жизнью".

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