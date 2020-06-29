"Это новый Яя Туре от Селюка": агент Милевского потроллил новичка "Динамо", забившего в свои ворота

Александр Панков намекнул, что вместо Ибрагима Каргбо киевлянам стоило бы приобрести его клиента - Адеринсолу Эсеолу

Агент Артема Милевского Александр Панков потроллил "Динамо" после того, как в воскресном матче чемпионата Украины киевляне проиграли в Чернигове "Десне" 2:3. Напомним, это был дебютный поединок в Премьер-лиге для 20-летнего нападающего "Динамо" Ибрагима Каргбо по прозвищу "Ибрагимович" – бельгиец африканского происхождения в первом тайме забил головой, только не в чужие ворота, а в свои.

"Дебют в старте и сразу гол. Стопроцентная статистика. Эсеола, это ты? А нет, это новый Яя Туре от Селюка", – написал в сторис у себя в Instragram Александр Панков

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Смотрите автогол Ибрагима Каргбо

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Отметим, что 28-летний украинский нападающий с нигерийскими корнями Адеринсола Эсеола по прозвищу "Житомирская пантера", которого упомянул в своем посте Александр Панков, сейчас выступает за "Кайрат". По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана и при этом ранее утверждал, что не против перебраться в киевское "Динамо".

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Напомним, после поражения "Динамо" от "Десны" 2:3 в воскресном матче чемпионата Украины, эксперты снова заговорили о возможной отставке главного тренера киевлян Алексея Михайличенко."Я хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо", – заявил Виктор Леоненко.

4 июля "Динамо" встретится в чемпионате Украины с "Шахтером". Смотрите, как они играли сразу после выхода из карантина:

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