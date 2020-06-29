"Мы – в теме": тренер "Десны" раскрыл секрет первой в истории домашней победы над "Динамо"

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал, за счет чего его команде удалось добыть первую в историю клуба домашнюю победу над "Динамо". Напомним, накануне в матче 28-го тура чемпионата Украины в Чернигове "Десна" обыграла "Динамо" 3:2,забив решающий мяч на 91-й минуте.

"Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков, – заявил в комментарии программе "ПроФутбол" Александр Рябоконь. – Быстро пропущенный гол? У нас был разговор на эту тему. Так же было и в матчах с "Шахтером" и "Зарей". Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду, но сегодня банально проявили характер, быстро отыгрались. Считаю, мы заслужили победу. Победный гол – это просто мастерство Гитченко, опытного игрока. Арвеладзе только вышел на замену, хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл борьбу"