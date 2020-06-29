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"Мы – в теме": тренер "Десны" раскрыл секрет первой в истории домашней победы над "Динамо"

29 июня, 09:13

Олег Люлька Олег Люлька

Александр Рябоконь считает успех своей команды заслуженным: "Банально проявили характер"

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал, за счет чего его команде удалось добыть первую в историю клуба домашнюю победу над "Динамо". Напомним, накануне в матче 28-го тура чемпионата Украины в Чернигове "Десна" обыграла "Динамо" 3:2,забив решающий мяч на 91-й минуте.

"Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков, – заявил в комментарии программе "ПроФутбол" Александр Рябоконь. – Быстро пропущенный гол? У нас был разговор на эту тему. Так же было и в матчах с "Шахтером" и "Зарей". Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду, но сегодня банально проявили характер, быстро отыгрались. Считаю, мы заслужили победу. Победный гол – это просто мастерство Гитченко, опытного игрока. Арвеладзе только вышел на замену, хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл борьбу"

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Тренер "Десны" Александр Рябоконь

Тренер "Десны" Александр Рябоконь / Фото: Facebook

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Напомним, после поражения "Динамо" от "Десны" 2:3 в воскресном матче чемпионата Украины, эксперты снова заговорили о возможной отставке главного тренера киевлян Алексея Михайличенко."Я хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо", – заявил Виктор Леоненко.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как ранее "Десна" разгромила "Александрию"

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чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов Александр Рябоконь

Источник: Профутбол

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