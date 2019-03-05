"Это политическое решение": как в России отреагировали на невызов Ракицкого в сборную Украины

Депутаты, бывшие футболисты и комментаторы прокомментировали ситуацию с украинским защитником

Ярослав Ракицкий. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

"Это политическое решение": как в России отреагировали на невызов Ракицкого в сборную Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f5c/984/5c4f5c9849d79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f5c/984/5c4f5c9849d79.jpg 2019-03-05T14:00:00+02:00 Футбол Депутаты, бывшие футболисты и комментаторы прокомментировали ситуацию с украинским защитником

В России отреагировали невызов защитника санкт-петербуржского "Зенита" Ярослава Рацикого в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2018 против Португалии и Люксембурга. Большинство спикеров склоняются к мнению, что такой шаг главного тонере сборной Украины вызван политическим давлением.

"Невызов Ракицкого в сборную – на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение. Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду", – заявил Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев изданию Sport24.ru.

У него был выбор: выступать за клуб, который играет в Лиге Европы и претендует на Лигу чемпионов, получать хорошие деньги или выступать за сборную Украины, которая не на каждый чемпионат мира и Европы попадает.

"Конечно же, это решение, принятое не по спортивному принципу. Все-таки по игре за "Зенит" он защитник номер один. Все ясно. Я надеялся, что Андрей Шевченко будет в здравом смысле при составлении заявки. Наверное, он и был. Просто такая ситуация в стране, предвыборная кампания идет. Не до футбола. Хотелось бы, конечно, чтобы в борьбе между футболом и политикой преобладал футбол. Пока не получается. В дальнейшем, надеюсь, Шевченко вызовет Ярослава. Сейчас пройдут выборы, и станет легче", – считает украинский тренер Игорь Гамула, работающий и проживающий в России уже долгое время.

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Экс-форвард киевского "Динамо" Олег Саленко предположил, что Ракицкому сейчас нужно сосредоточиться на играх за клуб, а в сборной ему найдут замену.

"Невызов Ракицкого в сборную Украины – решение не только Шевченко, но и Федерации футбола. Это политическое решение, ему сказали, что Ярослава не должно быть. Время пройдет, многое изменится – и он снова будет в сборной. Ракицкому все равно пока надо закрепляться в "Зените", сыграться с партнерами. Сборная сборной, но надо, чтобы питерский клуб поднимался. Отсутствие Ярослава, пожалуй, является потерей для сборной, но даже в "Шахтере" находится замена", – приводит слова Саленко championat.com.

Российский комментатор Геннадий Орлов даже нашел позитив в том, что Ракицкого не вызвали в сборную – так он не сможет получить травму.

"Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия. Поэтому это их личное дело. Главное, что "Зенит" не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают – так он травму не получит", – сказал Орлов news.sportbox.ru.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Ранее мы опубликовали первое интервью Ракицкого в "Зените": "Я перешел из одной топ-команды в другую". В новой команде украинец будет выступать под тем же самым номером.

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